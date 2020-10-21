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مرأة

تذوق القرنبيط على الطريقة الهندية.. اعرف كيفة الطهي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
تذوق القرنبيط على
تذوق القرنبيط على الطريقة الهندية
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أسماء عبد الحفيظ

يفضل الكثير من الأشخاص تناول زهرة القرنبيط ، وبالأخص عندما يضاف إليها التوابل الهندية، لذلك كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل زهرة القرنبيط الهندية.

ويتم إضافة مكونات أخرى مثل الفلفل الحار الأخضر والثوم والزنجبيل لتعزيز مذاق الطبق. هذا الطبق سهل الطهي تطلب التسوية خمس عشرة دقيقة للتحضير. يمكن استخدام هذا الطبق في كل من الغداء والعشاء.

المكونات التالية مطلوبة لتحضير هذه الأطعمة الشهية:

كوب بطاطس مقطعة

كوب ونصف من زهيرات القرنبيط المفرومة

ملعقة شاي ونصف زيت

ملعقة شاي من بذور الكمون

ملعقة شاي زنجبيل مفروم

ملعقة شاي فلفل أخضر مفروم

ملعقة شاي ثوم مفروم.

ملعقة شاي من مسحوق الفلفل الحار

نصف ملعقة صغيرة من البهارات الهندية

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق المانجو المجفف

رشة من مسحوق الكركم وحلتيت.

قطعتان من الفلفل الأحمر الكشميري الجاف.

تستخدم الكزبرة في تأثيث الطبق بعد انتهاء عملية الطهي.

يضاف الملح حسب الذوق.

طريقة:

أولًا ، يُسخن الزيت في مقلاة غير لاصقة ، وتُضاف إليه بذور الكمون والأسافيتيدا. عندما تبدأ بذور الكمون في الأزيز ، تضاف مكونات أخرى مثل الفلفل الحار الأخضر والفلفل الأحمر والثوم والزنجبيل. يتم وضع المقلاة على نار متوسطة لمدة عشرين ثانية.

الخطوة التالية هي خلط البطاطس مع المكونات الأخرى في المقلاة. تُغطى المقلاة وتُحفظ على نار متوسطة لمدة أربع دقائق تقريبًا. يمكنك تحريك الخليط من حين لآخر. ثم يضاف القرنبيط المفروم وملعقة شاي واحدة من الماء والملح ويخلط جيدًا مع المكونات الأخرى.

يتم تسخين المقلاة على نار متوسطة لمدة خمس دقائق ، ويتم تقليب المكونات بشكل متقطع، تتضمن الخطوة التالية إضافة مسحوق المانجو المجفف ومسحوق الفلفل الحار ومسحوق الكركم وجارام ماسالا إلى الخليط، يتم طهي المكونات لمدة دقيقتين إضافيتين على نار متوسطة.

ثم يتم تزيين الطبق المطبوخ بالكامل بأوراق الكزبرة ، ويقدم مع الروتيس أو الباراتا.      

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