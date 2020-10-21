انطلاق مبادرة إسكندرية بلا إدمان من الجامعة

أطلقت جامعة الإسكندرية مبادرة "إسكندرية بلا إدمان"، وذلك بمجمع العلوم الإنسانية وبحضور عمداء ووكلاء كليات التجارة والآداب والتربية والحقوق والسياحة والفنادق و الدكتور ابراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.





تأت هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.





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تم خلال عمل مسيرة داخل المجمع لتوعية الطلاب باخطار الادمان وتعريفهم ببيانات العلاج بالمجان من خلال الخط الساخن (رقم ١٦٠٢٣).





ويستمر برنامج التوعية على مدار أسبوع في جميع كليات ومعاهد الجامعة.





وفي سياق منفصل، استقبل الدكتور هشام جابر، الدكتورة مايسة أبو يوسف، مدير العلاقات الدولية بجامعة أوشن الأمريكية المجتمعية - بنيوجيرسى، لمناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية اعتبارا من شهر فبراير المقبل.



