انطلاق مبادرة إسكندرية بلا إدمان من الجامعة

أطلقت جامعة الإسكندرية مبادرة "إسكندرية بلا إدمان"، وذلك بمجمع العلوم الإنسانية وبحضور عمداء ووكلاء كليات التجارة والآداب والتربية والحقوق والسياحة والفنادق و الدكتور ابراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
تأت هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
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تم خلال عمل مسيرة داخل المجمع لتوعية الطلاب باخطار الادمان وتعريفهم ببيانات العلاج بالمجان من خلال الخط الساخن (رقم ١٦٠٢٣).
ويستمر برنامج التوعية على مدار أسبوع في جميع كليات ومعاهد الجامعة.
وفي سياق منفصل، استقبل الدكتور هشام جابر، الدكتورة مايسة أبو يوسف، مدير العلاقات الدولية بجامعة أوشن الأمريكية المجتمعية - بنيوجيرسى، لمناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية اعتبارا من شهر فبراير المقبل.
وأشار الدكتور جابر أن البرنامج الذي سيتم بالتنسيق مع جامعة أوشن يهدف إلى ربط الخريجين مباشرة بالصناعة، وتلبية احتياجات وظائف الثورة الصناعية الرابعة، ومناقشة تطبيق النظام الدراسي والذي يعتمد على دراسة الطالب لمدة عامين بجامعة الإسكندرية يحصل بعدها الطالب على شهادة في مجال التخصص من جامعة أوشن، وذلك وفقًا للبروتوكول المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة "أوشن" الأمريكية لإنشاء الكليات المجتمعية الأمريكية داخل مصر.