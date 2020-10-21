ضمن المبادرة الرئاسية.. 1538 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية بقرية حماضة ببنى مزار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان





ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتقديم أوجه الرعاية الطبية وخاصة في المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.





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وأوضح المحافظ، ان مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية حماضه بمركز بنى مزار ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1538 حالة خلال يومي 19 – 20 سبتمبر الجاري، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.





من جانبه قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1538 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي 254 حالة جراحة، 413 حالة اطفال، 202 حالة جلدية، 197 باطنة، 112 قلب، 86 اسنان، 107 نساء، 61 تنظيم أسرة، 106 حالة أنف وأذن



