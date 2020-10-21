AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية.. 1538 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية بقرية حماضة ببنى مزار

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان 

ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية الطبية وخاصة في المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

اقرا أيضا 

وأوضح المحافظ، ان مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية حماضه بمركز بنى مزار ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1538 حالة خلال يومي 19 – 20 سبتمبر الجاري، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.

من جانبه قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1538 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي 254 حالة جراحة، 413 حالة اطفال، 202 حالة جلدية،  197 باطنة، 112 قلب، 86 اسنان، 107 نساء، 61 تنظيم أسرة، 106 حالة أنف وأذن

 إلى جانب انه تم اجراء 201 تحليل مختلف، واجراء 36 حالة موجات صوتية وعمل 4 أشعة سينية و2 رسم قلب، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 161حالة، وتم خلع أسنان لعدد 7حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 12 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى للمواطنين لعدد  49 متردد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة المنيا توقع الكشف الطبي على 1187 مواطنا بقرى مركز ملوي

توقيع الكشف الطبي على 1496 حالة ضمن قافلة بقرية جبل الطير بالمنيا

قافلة حياة كريمة توقع الكشف الطبي على 1462 حالة

حياة كريمة.. قافلة طبية تفحص 1505 حالات بقرية أسمنت بأبو قرقاص

فحص 9038 حالة ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف عن الأمراض المزمنة بالمنيا

ضمن مبادرة حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي على 1420 مواطنا بتل العمارنة بالمنيا

ترشيحاتنا

هل موافقة مرتضى منصور منحت الرجاء فرصة التأجيل؟.. مصدر بالكاف يجيب

الجمهور يبحث عن نجلاء فتحي بسبب محمود ياسين

لم يخرج منذ 5 سنوات.. رافعة لإنزال شاب من شباك الدور الـ 3 للمستشفى

هواوي تطلق سلسلة Mate 40 غدا.. إليك أبرز التوقعات بالاصدارات

بدون سبب.. طعن سيدتين مسلمتين أسفل برج أيفل| فيديو

سعر الذهب فى مصر اليوم 21 -10-2020

AdvertisementS

الأمير النائم يتحرك بعد 15 عامًا.. فيديو يثير ضجة في السعودية

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا

أنا مريضة.. بدرية طلبة لمتابعيها: ادعولي

هل موافقة مرتضى منصور منحت الرجاء فرصة التأجيل؟.. مصدر بالكاف يجيب

بسبب ملابسها.. نيرمين الفقي تتعرض لانتقادات شديدة

في غضون 90 يوما من وقف النار.. اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا على خروج القوات الأجنبية

أمطار غزيرة ورعدية .. بيان تفصيلي عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

يستمر 3 أيام.. انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الخارج

الأرصاد تحذر المواطنين من أمطار الجمعة.. وتكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

قبيل القمة الثلاثية.. رئيس قبرص: التعاون مع مصر واليونان مستمر لمواجهة التحديات

أخبار الرياضة| جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

حوار| نجم الوداد السابق: موسيماني أثبت نجاح التجربة الأفريقية.. الرجاء تعرض للظلم أمام الزمالك.. وهذا النادي بطل القارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد كيم كارداشيان.. عمرها الحقيقي وصور أثارت الجدل

قبل ظهورها عالميًا اليوم.. تسريب صور نيسان ماجينت الجديدة في الهند

شاهد.. أسرع سيارة في العالم تنطلق إلى الأسواق العالمية قريبا