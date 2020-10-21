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أخبار العالم

دولة خليجية تخطط للاستغناء عن العمالة الأجنبية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:20 م
العمالة الأجنبية
العمالة الأجنبية - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة العمل العمانية عن عقد اجتماعات مع جهاز الاستثمار العماني والرؤساء التنفيذيين للشركات الحكومية لمناقشة خطط لاستبدال المغتربين بالعمالة الوطنية.

وكانت السلطات في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، قد أكدت انتهاء حظر التجول الليلي في 24 أكتوبر الجاري.

وقررت اللجنة العليا، بدء العام الدراسي لجميع الطلبة يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل.

وكانت سلطنة عمان فرضت منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة ليلا في أنحاء البلاد يوم 11 أكتوبر، ولمدة أسبوعين، ضمن تدابير جديدة لمواجهة وباء كورونا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 111484 إصابة.

فيما وصلت الوفيات إلى 1137 والمتعافين 97367 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر87%.

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