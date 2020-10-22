حظك اليوم الخميس 22 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

22 -10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس





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برج الحمل

مهنيا: القمر ما زال معاكسا ومع ذلك حاول أن تنظم أفكارك وأولوياتك وجهودك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش. عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.









برج الثور

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات ولتوطيد علاقاتك والاتصال بالخارج.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. ما زال الحظ يحالفك اليوم وفي الأفق مكاسب مالية ونجاحات فريدة.. استغل الوقت ولا تدع الفرص تضيع منك.





برج الجوزاء

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. تتمتع اليوم بطاقة عاطفية رائعة تساعدك على الاقتراب ممن تحب وتعبر جيدا عن مشاعرك.

مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموال والتخطيط جيدا لمستقبلك.









برج السرطان

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنّب اليوم إظهار عدم الاكتراث بشريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: اليوم لا تتعجل الأمور وتأنّ في توقيع الأوراق وفي حكمك على الأشخاص.









برج الأسد

مهنيا وصحيا: اليوم القمر في منزل الصحة يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

عاطفيا واجتماعيا: تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.





برج العذراء

عاطفيا: فينوس في برجك تعدك بوقت رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال داعما ويعدك بلقاءات مهنية واجتماعية مميزة وقد تعقد صداقات ملائمة.





برج الميزان

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

عاطفيا: الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك الشمس في برجك تساعدك أن تحصل على مساندة من تحب.





برج العقرب

عاطفيا وعائليا: فينوس في وضع داعم والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأحباب وتقنعهم بما تريد.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها.. اعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.





برج القوس

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. وتنصحك الأفلاك بالتأني في ردود أفعالك وراجع جيدا أقوالك قبل أن تتفوه بها.

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني يدفعك للاجتهاد كي تحقق مكاسب، فقط راجع خطواتك جيدا تفاديا للوقوع في أخطاء.





برج الجدي عاطفيا: فينوس بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالتألق ويجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك. مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك ليمنحك يوما مناسبا لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد.





برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة ، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية، ومع ذلك الشمس بمنزل الحظ تساعدك أن تقاوم.

مهنيا: تنصحك الكواكب بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وتحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.





برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد علاقتك بالأصدقاء.

عاطفيا: رغم المشاكل والضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتصنيف مشاكلك مع من تحب وتوجه قدراتك ومواهبك لحلها..







































