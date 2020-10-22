حظك اليوم الخميس 22 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 22-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
مهنيا: القمر ما زال معاكسا ومع ذلك حاول أن تنظم أفكارك وأولوياتك وجهودك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.
برج الثور
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات ولتوطيد علاقاتك والاتصال بالخارج.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. ما زال الحظ يحالفك اليوم وفي الأفق مكاسب مالية ونجاحات فريدة.. استغل الوقت ولا تدع الفرص تضيع منك.
برج الجوزاء
عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. تتمتع اليوم بطاقة عاطفية رائعة تساعدك على الاقتراب ممن تحب وتعبر جيدا عن مشاعرك.
مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموال والتخطيط جيدا لمستقبلك.
برج السرطان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنّب اليوم إظهار عدم الاكتراث بشريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: اليوم لا تتعجل الأمور وتأنّ في توقيع الأوراق وفي حكمك على الأشخاص.
برج الأسد
مهنيا وصحيا: اليوم القمر في منزل الصحة يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.
عاطفيا واجتماعيا: تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.
برج العذراء
عاطفيا: فينوس في برجك تعدك بوقت رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال داعما ويعدك بلقاءات مهنية واجتماعية مميزة وقد تعقد صداقات ملائمة.
برج الميزان
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.
عاطفيا: الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك الشمس في برجك تساعدك أن تحصل على مساندة من تحب.
برج العقرب
عاطفيا وعائليا: فينوس في وضع داعم والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأحباب وتقنعهم بما تريد.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها.. اعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.
برج القوس
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. وتنصحك الأفلاك بالتأني في ردود أفعالك وراجع جيدا أقوالك قبل أن تتفوه بها.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني يدفعك للاجتهاد كي تحقق مكاسب، فقط راجع خطواتك جيدا تفاديا للوقوع في أخطاء.
برج الجدي
عاطفيا: فينوس بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالتألق ويجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك ليمنحك يوما مناسبا لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد.
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة ، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية، ومع ذلك الشمس بمنزل الحظ تساعدك أن تقاوم.
مهنيا: تنصحك الكواكب بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وتحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد علاقتك بالأصدقاء.
عاطفيا: رغم المشاكل والضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتصنيف مشاكلك مع من تحب وتوجه قدراتك ومواهبك لحلها..