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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك؟

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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 إذا كنت مولودا في يوم 21 أكتوبر ,كنت طالبًا وتحاول الحصول على تعليم عالي ، فقد تضعف معنوياتك بسبب العقبات التي تعترض طريقك. في مثل هذه الحالة ، يُنصح بالحفاظ على تفكيرك إيجابيًا.

قريبا يمكن أن تتحول الأشياء في صالحك. بالحديث عن أموالك ، عليك أن تعمل بحكمة في الأمور المالية.

أنت بحاجة إلى خطة مالية جيدة في هذا الوقت. إذا كنت قادرًا على إكمال مهام المكتب في الوقت المحدد اليوم ، فستحصل بالتأكيد على الفائدة.

نصيحة علم الابراج ..

 تجنب الكسل ولا تنشغل كثيرًا بالقيام بأي عمل. إذا تم تكليفك بعمل إضافي اليوم ، فحاول إكماله بأمانة وتفان تام.
على الصعيد الاقتصادي ، سيكون اليوم جيدًا. سوف تنفق بعناية وستولي المزيد من الاهتمام للادخار. قد تظهر مشكلة مفاجئة في حياتك الشخصية. ولكن بحلول المساء سيكون جو منزلك طبيعيًا. 

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