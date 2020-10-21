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تعليم

بحضور المتينى.. طب عين شمس تقيم حفل تأبين دكتور حسن بدران

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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حسام الفقي

أقامت كلية الطب بجامعة عين شمس حفل تأبين الدكتور حسن بدران العالم الجليل في جراحة التجميل بحضور أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة و الذي أشاد خلال كلمته بالراحل أ.د. حسن بدران صاحب المشوار الثرى قائلا إنه رجل لا ينسى وصاحب فضل على جراحة التجميل والجراحة العامة كما كان له دور  لا ينسي فى كلية طب الأسنان .

وأضاف أنه يتم حاليا تجديد قسم جراحة التجميل ووحدة الحروق بمقاييس عالمية وسيكون هناك جهود لتخليد اسم الراحل من خلال مجلس القسم.
فهو شخصية قيادية و نموذج مشرف يحتذى به دائما  فهو يعتبر من رموز جامعة عين شمس .

وفي كلمته أكد أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس أن أ.د. حسن بدران كان صاحب عمل جاد ورؤية واضحة وحياة مثمرة طوال مشوار من العطاء أمن خلاله بحقوق المريض وسلامته

مشيدا بدور في دعم تلاميذه وما تركه من سيرة عطرة وعلم ينتفع به.

كما قامت زوجة الدكتور بدران م. منال رشتى وابنائه بالقاء كلمة .
وفي نهاية الحفل تم اهداء أسرته درع كلية الطب جامعة عين شمس.

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