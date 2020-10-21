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مرأة

بالعباءة.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:50 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،  ظهرت خلالها بإطلالة مميزة بطابع أردني تبرز من اناقتها وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي عباءة باللون الكحلي ، وعليه بوليرو طويل باللون الكحلي ومطبوع عليه من الأطراف باللون الأحمر، وهو ما ابر من جمالها.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ واختارت وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

واكتفت علا الفارس  بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي ، قلادة انيقة بنفس اللون، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها:

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