بالعباءة.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

نشرت الإعلامية الأردنية

حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،

ظهرت خلالها بإ

طلالة مميزة بطابع أردني تبرز من اناقتها وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



