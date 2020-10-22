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توك شو

لو ابنك سخن ميروحش المدرسة.. نصائح هامة من الصحة العالمية للأمهات ..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:44 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قالت إيمان اللباني، استشاري الطب الوقائي والعلاجي للأطفال، وتعزيز الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية، إنه من الضروري تضامن الكل من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا .

وأضافت إيمان اللباني، في حوارها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "لو الأم لاحظت أن درجة حرارة الابن مرتفعة لا تسمح بذهابه إلى المدرسة، وعلى جميع الأهالي معرفة كيفية قياس درجة الحرارة  والتعرف على متوسط درجة الحرارة للأبناء".

وتابعت إيمان اللبناني، "يجب أن يتبع الأهالي وأولياء الأمور الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويجب توعية الأطفال بعد الاقتراب من زملائه في المدرسة والحفاظ على مسافة كبيرة بينهم".

وأكدت إيمان اللباني "الكمامة تقلل نسبة الأكسجين التي تدخل الجسم ويجب خلعها 3 مرات في الساعة  للحفاظ على كمية الأكسجين التي تدخل إلى الجسم"، مضيفة "يفضل استخدام قناع الوجه الكامل للطفل بدلا من الكمامة لعدم تقليل كمية الأكسجين التي تدخل الجسم".

وطالبت إيمان اللباني، "بتغذية الأبناء بطريقة سليمة صحيحة، والحرص على تقديم الخضراوات والفاكهة لهم".

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