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في حاجة غلط.. شريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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هاني حسين
تعرض الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، لموقف محرج على الهواء .

وأثناء استضافة شريف عامر لـ الدكتور ايمان اللباني استشاري الطب الوقائي والعلاجي للأطفال وتعزيز الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية، تحدثت «سيري» في هاتفه المحمول الخاص به، وفاجأته على الهواء.

وقال الإعلامي شريف عامر:" أنا مش بكلمك انتي، ودي تاني مرة تحصل في حياتي.. لا بقى في حاجة غلط ".

من جهتها، قالت إيمان اللباني استشاري الطب الوقائي والعلاجي للأطفال وتعزيز الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية، إنه من الضروري تضامن الكل  من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا .

وأضافت إيمان اللباني في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  لو الأم لقت درجة حرارة  الأبن مرتفعة لا تسمح بذهابه إلى المدرسة، وعلى جميع  الاهالي معرفة كيفية قياس درجة الحرارة  والتعرف على متوسط درجة الحرارة  للأبناء".

وتابعت ايمان اللبناني:"  يجب ان يتبع الأهالي وأولياء الأمور كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويجب توعية الأطفال بعد الاقتراب من زملائه في المدرسة والحفاظ على مسافة كبيرة بينهم".

وأكملت ايمان اللباني: "الكمامة تقلل نسبة الأكسجين التي تدخل الجسم ويجب خلعها 3 مرات في الساعة للحفاظ على كمية الأكسجين التي تدخل إلى الجسم"، مضيفة: "يفضل استخدام قناع الوجه الكامل للطفل بدلاً من الكمامة لعدم تقليل كمية الاكسجين التي تدخل الجسم".

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