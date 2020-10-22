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هند النعسانى: 198 مليون جنيه تكلفة المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في أسوان.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
الإعلامية هند النعسانى
الإعلامية هند النعسانى
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إسراء صبري
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن هناك مبادرة في محافظة أسوان وهي "مهنتك مستقبلك"، معقبة: المبادرة تأتي ضمن برامج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تقترب من انتهاء المرحلة الأولى داخل 11 في أسوان بتكلفة تصل إلى 82 مليونا و700 ألف جنيه.

وأكملت الإعلامية هند النعسانى، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، بإجمالي 53 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه.

وأضافت، هناك العديد من المبادرات المتواجدة في مختلف المبادرات.

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