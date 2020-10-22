إحالة مدير مدرسة بسوهاج للمحاكمة.. بسبب بيع المواد الغذائية للتلاميذ

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 97 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير مدرسة وعامل بسوهاج للمحاكمة العاجلة لبيعها المواد الغذائية للتلاميذ دون تصريح من المختصين والتشاجر وتبادل الضرب داخل أسوار المدرسة أمام التلاميذ.





أكد تقرير الإتهام في القضية أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب لوظيفتيهما وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون.





كشفت التحقيقات أن ي. أ. مدير مدرسة ناصر الإبتدائية بالسمطا بسوهاج تعدى بالضرب على المحال الثاني العامل بالمدرسة، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال قيام عمال المدرسة ببيع المواد الغذائية للتلاميذ دون موافقة جهة عملهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.





وتبين من أوراق القضية أن م. م. عامل بالمدرسة تعدى على المحال الأول بالألفاظ الغير لائقة والضرب، واستئجار أحد المواطنين للقيام بعمله، وقام بتكسير وإتلاف التخت المدرسية عهدته بعد إصلاحها، كما باع بعض المواد الغذائية لتلاميذ المدرسة التي يعمل بها أثناء مواعيد العمل الرسمية دون موافقة جهة عمله.