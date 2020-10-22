إحالة مدير مدرسة بسوهاج للمحاكمة.. بسبب بيع المواد الغذائية للتلاميذ

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 97 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير مدرسة وعامل بسوهاج للمحاكمة العاجلة لبيعها المواد الغذائية للتلاميذ دون تصريح من المختصين والتشاجر وتبادل الضرب داخل أسوار المدرسة أمام التلاميذ.
أكد تقرير الإتهام في القضية أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب لوظيفتيهما وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون.
كشفت التحقيقات أن ي. أ. مدير مدرسة ناصر الإبتدائية بالسمطا بسوهاج تعدى بالضرب على المحال الثاني العامل بالمدرسة، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال قيام عمال المدرسة ببيع المواد الغذائية للتلاميذ دون موافقة جهة عملهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.
وتبين من أوراق القضية أن م. م. عامل بالمدرسة تعدى على المحال الأول بالألفاظ الغير لائقة والضرب، واستئجار أحد المواطنين للقيام بعمله، وقام بتكسير وإتلاف التخت المدرسية عهدته بعد إصلاحها، كما باع بعض المواد الغذائية لتلاميذ المدرسة التي يعمل بها أثناء مواعيد العمل الرسمية دون موافقة جهة عمله.