Genesis تطرح سياراتها الفاخرة بـ14 لونا.. فيديو

كشفت شركة جينيسيس أن النموذج المعدل اوالجديد كليا من سيارات G70 سيصل الأسواق الروسية ، والاوربية والاسيوية وبعض الأسواق الأخرى مطلع العام القادم



وستطرح الشركة السيارة بـ14 لونا بشبك امامي مثلث الشكل مطلي بالكروم مصابيح أمامية فريدة التصميم يتألف كل مصباح من قسمين يفصل بينهما الفايبر الذي يمتد من جسم الواجهة الامامية



وسنجد ان قمرة القيادة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ5 ركاب ، وانظمة كهربائية لتبريد وتدفئة المقاعد ، والتحكم بوضعياتها ، بالإضافة إلى واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الاجهزة والهواتف الذكية



ووفقا للمعلومات المطروحة ستطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات ، منها محركات بنزين بسعو لترين، وعزم 252 حصان ، ومحركات ديزل بسعو 2.2 لتر ، وعزك 202 حصان ، بالأضافة إلى محركات بنزين 3.3 لتر بعزم 270 حصان .



كما تستطيع السيارة أن تزود بأنظمة امان متطورة منها أنظمة فرملة آلية ، ونظام للتحكم بالسرعة بمنع الحوادث على الطرقات ، وانظمة مراقبة الحالة الجسدية ونشاط السائق



