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سيارات

لأول مرة منذ 2017 .. جينيسيس تتجاوز مرسيدس فى المبيعات بكوريا الجنوبية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أعلنت كوريا الجنوبية من خلال وكالة الأنباء الرسمية بها عن تفوق العلامة التجارية جينيسيس على منافستها الشرسة مرسيدس فى مبيعات السيارات الفاخرة فى سوقها المحلي.


ويعد السوق المحلى للسيارات فى كوريا الجنوبية هو من أكبر الأسواق على مستوى العالم وبه منافسة شرسة بين العديد من الشركات والعلامات التجارية، لذلك يعد هام جدا بالنسبة للشركات .


وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن شركة جينيسيس قد تفوقت على نظيرتها مرسيدس خلال السبع شهور الأولى من العام الحالي، وإذا استمرت على هذا النهج لآخر العام ستصبح الشركة هى اكبر بائع سيارات فاخرة محليًا لأول مرة منذ أربع سنوات.


وتابعت وكالة الأنباء أن شركة جينيسيس قد باعت 60,005 سيارة في الفترة من يناير حتى يوليو 2020 في كوريا الجنوبية، أي بزيادة قدرها 65% عن نفس الفترة في العام الماضي، في حين باعت مرسيدس 41,583 سيارة خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 3% عن نفس الفترة في العام الماضي .


يذكر أن مجموعة هيونداي قد اطلقت علامة جينيسيس التجارية في 2015، حيث أصبحت الأكثر بيعًا للسيارات الفاخرة محليًا في 2016،ثم هبطت بعد ذلك ، ولكن ارتفعت مرة اخرى بسبب عرضها سيارتها GV80 الاس يو في في الأسواق في يناير من هذا العام.

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