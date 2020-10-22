AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا .. فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلى والوداد بأبطال إفريقيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:49 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلواني
قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الأهلي المصري وضيفه الوداد المغربي غدًا الجمعة بستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.

كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده  " 6 نوفمبر".

كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا  بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. أشرف زكي يعلن استقالته من منصب نقيب الممثلين

الرئيس السيسي يصدر قرارا بالترخيص لوزير البترول لتعديل اتفاقية شرق أبو سنان

بعد اختيارها لتقديم حفل مهرجان الجونة.. 10 إطلالات تبرز جمال هيلدا خليفة

الأهلي يكشف حقيقة خصم نقاط من رصيده بالدوري بسبب مستحقات هيدرنيك

أعراض حصوات الكلى وعلامات تنذرك أن الوضع الصحي لديك خطيرا

برق ورعد وسيول.. تحذيرات الأرصاد تتحقق في عدد من المحافظات.. شاهد

AdvertisementS

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بـ دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر

مهزلة وفضيحة.. خالد الغندور عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

حكم الفار يكشف حقيقة تغاضي نيانت عن ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الزمالك

المتداول ليس صحيحا.. مصدر بالزمالك ينفي تواصل الكاف لتأجيل مباراة الرجاء

أخبار الرياضة.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 1 نوفمبر.. حقيقة خصم نقاط من الأهلي بسبب مستحقات هيدرنيك

تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال إلى 1 نوفمبر.. والنهائي في موعده

شطة: تأجيل إياب الزمالك والرجاء يضر الأهلي والوداد

رسميا .. فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلى والوداد بأبطال إفريقيا

الأهلي يكشف حقيقة خصم نقاط من رصيده بالدوري بسبب مستحقات هيدرنيك

غزل المحلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم حسام حسن

بعد إعلان قائمة المحترفين.. محمد صلاح وجها لوجه مع حسام البدري لأول مرة

تأجيل لقاء الأهلي.. إعلامي مغربي: الرجاء لن يسافر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع في علاجه.. 6 طرق للتخلص من التأتأة عند الأطفال

منزل لكل مرأة.. تعدد الزوجات مباح داخل هذه القبيلة الأفريقية

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات جذابة لـ إيمي طلعت زكريا