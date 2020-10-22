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ديني

نقابة القراء عن المسيء لإذاعة القرآن الكريم: أطرش وفي قلبه مرض

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:59 م
نقابة القراء عن المسيء
نقابة القراء عن المسيء لإذاعة القرآن الكريم: أطرش
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محمود ضاحي
استنكر مجلس إدارة نقابة ومحفظى وقراء القرآن الكريم العامة برئاسة الشيخ محمد حشاد - شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء-  الإساءة إلى إذاعة القرآن الكريم الغراء ورموزها، حيث اعتبرها مجلس النقابة من ثوابت الحياة المصرية لدى جميع المصريين، حيث تدخل جميع البيوت والمحال التجارية ووسائل المواصلات لتؤصل فى جميع الأعمار السنية برسالتها السامية التى تحتوى على تقديم كلام الله عزوجل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والفقه الإسلامى بوسطية واعتدال.

قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى للنقابة: انتفض مجلس الإدارة برئاسة الشيخ محمد حشاد ضد من أساء لإذاعة القرآن الكريم، المدعو محمد أشرف، حيث قال الشيخ محمد حشاد: إن مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية يستنكر  ما صدر من شخص أحمق، ونراه إما أن يكون (أطرش) أو فى قلبه مرض.

وتساءل الشيخ حشاد: منً فى مصر، بل ومن فى العالم العربى والإسلامى لايعرف ولا يتابع إذاعة القرآن المصرية الغراء التى تربينا عليها وتعلمنا منها تعاليم ديننا الحنيف- قرآن وسنة وصوم وصلاة وعبادة وأحكام فقهية وغير ذلك .

وناشدت نقابة القراء الدولة المصرية والمؤسسة الدينية أن تدافع وتحافظ عن تلك الإذاعة الغراء التى منذ إنشائها فى عام 1964م وهى تؤدى رسالتها السامية بكل أمانة، مما جعلها تحتل أعلى نسبة استماع ومتابعة على مستوى العالم.

واختتم الساعاتى: وفى ختام بيان النقابة توجه الشيخ حشاد بالشكر الجزيل لكل من دافع عن إذاعة القرآن الكريم من عموم الشعب المصرى و العربى وفى مقدمتهم   الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى قال فى دفاعه عن هذه الإذاعة المحترمة: إنّ إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي وطني له مكانة عظيمة في نفوس المصريين والأمتين العربية والإسلامية، مضيفًا: "لا تزال تؤدي دورًا متميزًا في الثقافة الإسلامية الرصينة، وتستحق الدعم والتقدير باعتبارها أحد أهم روافد الثقافة الإسلامية الرشيدة".

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