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أخبار العالم

لبنان يسجل 1450 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و16 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الخميس، أن الشعب الأمريكي سيحصل على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول شهر مارس أو ابريل المقبل. 


وقال الوزير الأمريكي في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نعتقد أنه بحلول نهاية 2020، سيكون لدينا لقاح كاف مصرح به من قِبل إدارة الغذاء والدواء لتطعيم الأشخاص الأكثر ضعفًا"، مضيفا أنه بحلول نهاية يناير المقبل سيكون لدينا لقاح كاف لجميع كبار السن، بالإضافة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية وأول المستجيبين لدينا، وبحلول نهاية شهر مارس إلى أوائل ابريل، سيكون هذا اللقاح كافيًا لجميع الأمريكيين". 


واستند وزير الصحة الأمريكي في تقييمه إلى النطاق الذي يتم فيه إنتاج اللقاح حاليًا وليس على أي بيانات من تجارب اللقاح.


وتابع: "لا يمكننا التكهن بالضبط متى سنحصل على البيانات"، وقال: "نعتقد - بفضل الرئيس ترامب، أننا نصنع جميع اللقاحات الستة على نطاق تجاري في الوقت الحالي". 

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