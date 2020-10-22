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رياضة

عماد النحاس يهاجم الاتحاد السكندري بـ سيف الدين الجزيري في لقاء كأس مصر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:59 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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عمرو ابوبكر

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في مباراة الدور ربع النهائي في بطولة كاس مصر. 

ويواجه الاتحاد السكندري منافسه المقاولون العرب في المباراة التي تقام على ملعب استاد السويس الجديد. 

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حسن شاهين ، أمير عابد، فاروق نور الدين ، محمد سمير ، حسن الشامي ، ابراهيم صلاح، أحمد الشيمي ، كريم مصطفي، شكري نجيب ، لويس هنستروزا ، سيف الدين الجزيري.

ويدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا للهزيمة، فيرغب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري اثبات نفسه في المباراة الأولى تحت قيادته.

 وعلى الجانب الاخر يسعى عماد النحاس لاستمرار إنجازاته مع المقاولون العرب بهد انهاء بطولة الدوري في المربع الذهبي والعودة للمشاركة في البطولات الافريقية بعد غياب 15 سنه. 

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