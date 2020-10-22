بمياه الصرف الصحي.. كيف تمكنت مصر من زراعة الغابات وسط الصحراء

أصبحت زراعة الغابات في وسط الصحراء حقيقة واقعة مع تطلع مصر لمزيد من هذه المشاريع لدعم اقتصادها ومكافحة التغيرات البيئية والمناخية بجانب مكافحة ظاهرة التصحر، خاصة بعد نجاح مشروعها الأخير "غابة السيرابيوم".





تمكنت مصر من زراعة الأشجار في الصحراء باستخدام مياه الصرف الصحي، كجزء من خططها للحفاظ على البيئة وتقليل التلوث وتحسين استخدام موارد المياه الطبيعية وخير دليل على ذلك غابات السيرابيوم، التي ازدهرت على الرغم من العجز الجفاف والأمطار.





غابات السيرابيوم





تتألف هذه الغابات من 200 هكتار (494 فدان) من الأشجار المزروعة في مدينة الإسماعيلية، في شمال شرق مصر، حيث كانت الغابة مشروعًا حيويًا شكل سابقة لمشاريع أخرى للحد من تلوث المياه والبطالة.





بدأت الإدارة المركزية لإعادة التحريج التابعة لوزارة الزراعة المصرية العمل في غابة سيرابيوم في عام 1998، وتم إصدار فيلم وثائقي في عام 2014 يوضح نتائج هذا المشروع، كما واصلت النتائج الإيجابية في التقدم خلال العام الجاري، وفقا لوكالة "المونيتور" الأمريكية.





الجدار الأخضر العظيم





في ضوء نجاح مشروع غابة سيرابيوم، حذت الدول الأفريقية حذوها. ففي عام 2019، شرعت 21 دولة أفريقية، بما في ذلك مصر ، في مشروع غرس الأشجار ، الذي أطلق عليه اسم الجدار الأخضر العظيم .





بدأت الاستعدادات للمشروع في عام 2007، حيث أطلقت 12 دولة أفريقية، بما في ذلك مصر، المشروع من نيجيريا، وسرعان ما انضمت تسع دول أخرى إلى المبادرة. تبدأ من السنغال، في أقصى غرب القارة، إلى جيبوتي في الشرق.





يمتد المشروع ، الذي اكتمل 15٪ منه فقط، على ما يقرب من 8000 كيلومتر (5000 ميل). ومن المقرر أن يكتمل بحلول نهاية عام 2030. وستمتد الغابة على مساحة تزيد عن 100 مليون هكتار (247 مليون فدان) بتكلفة تقدر بنحو 8 مليارات دولار.





توجيه مياه الصرف





وفي تصريحات للمونيتور، قال رجائي سعفان، مدير المشروع في سيرابيوم، إن استخدام مياه الصرف الصحي لزراعة غابة في الصحراء هي فكرة ذهبية وتساعد على تعزيز الاقتصاد، موضحا أن مياه الصرف الصحي المعالجة ستساعد في تحويل مساحات واسعة من الصحراء المصرية إلى مناطق صالحة للزراعة ومجدية اقتصاديًا.





وتعليقًا على كيفية توجيه مياه الصرف الصحي المعالجة إلى غابة سيرابيوم ، أوضح سعفان أن مياه الصرف الصحي يتم توجيهها في أحواض كبيرة تحت الأرض غنية بالكائنات الدقيقة، ويتم ضخ الأكسجين لتسريع عملية تنقية المياه. ثم يتم تخزين المياه ، التي تحتوي على نسبة عالية من النيتروجين والفوسفور ، وهي مفيدة للغابة ، في جميع أنحاء الغابة.





ووفقًا له ، فقد نمت الأشجار بمعدل أسرع أربع مرات من أي غابة أخرى في أوروبا حيث يكون الطقس أكثر ملاءمة. في حين أن هناك حاجة إلى 60 عامًا في المتوسط ​​لتنضج شجرة في أوروبا ، فإن 15 عامًا أكثر من كافية لتنضج الأشجار في هذه الغابة.





فوائد الغابات





وقال إن الغابات دائمة الخضرة ستنقي الهواء وتكافح التصحر وتساعد على خفض درجات الحرارة المرتفعة في الصيف، مضيفا أن هناك آلة قطع أوراق الأشجار في غابة سيرابيوم ، مما يسمح باستخدام أوراق السرو والصنوبر وغيرها من الصنوبريات النفضية كأسمدة وعلف للماشية . وأشار إلى أن هناك إمكانية لتربية المواشي دون أي تكلفة كبيرة باستثناء مياه الشرب.





وأشار سعفان إلى أن هذه الغابة بالإضافة إلى دورها في الحفاظ على خصوبة التربة ، تخدم الاقتصاد المحلي. وأوضح أن الإدارة الجيدة ستسمح لبعض الأشجار المزروعة ، مثل الماهوجني والكافور ، بالعمل كمصدر دائم للدخل في مصر من خلال تصدير الأشجار أو استخدامها في صناعة الأخشاب المحلية.





ماذا بعد؟





وتعليقًا على خطة وزارة الزراعة لتنفيذ التجربة في المحافظات الأخرى ، قال سيد خليفة ، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالوزارة ، لـ "المونيتور" إن الوزارة بدأت بالفعل خطة للترويج للغابات في مختلف المحافظات. وأشار إلى أنه سيتم زراعة 250 فدانًا (260 فدانًا) في بلانة بمحافظة أسوان بالأشجار ، بما في ذلك أشجار النخيل ، بعد إنشاء شبكة الري.





وأضاف أنه من المتوقع زراعة 40 فدانًا (42 فدانًا) من الأشجار بمنطقة أرمنت بمحافظة الأقصر ، بالإضافة إلى 300 فدان (311 فدانًا) بمنطقة البلينا بمحافظة سوهاج.