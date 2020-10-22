كمامة قاتلة لفيروس كورونا حقيقة أم شائعة؟ القومي للبحوث يجيب

كشف الدكتور محمد أحمد أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، آخر تفاصيل تجارب لقاح كورونا.





وقال أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:"نتنظر موافقة هيئة الدواء لبدء التجارب الإكلينيكية بشأن لقاح فيروس كورونا".





وتابع أستاذ الفيروسات: "المرحلة الاولي للقاح فيروس كورونا تتم على 100 متطوع، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من مرحلة التجارب المعملية للقاح كورونا.





وعن الكمامة القاتلة لفيروس كورونا والتى تم تداولها مؤخرا، قال :" أنتجنا نوع مختلف من الكمامات مطابقة للمواصفات الوقائية وبها مواد طبية تكافح إنتقال الفيروس، موضحا:" لو كان هناك كمامة تقتل الفيروس فهو يعني توصلنا لعلاج الفيروس".