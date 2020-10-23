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أخبار العالم

اليونان تفرض حظر تجول في المناطق الأكثر تضررا بـ كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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أعلنت اليونان حظر التجول اعتبارا من اليوم السبت ليشمل المناطق الأشد تضررا بجائحة كورونا مع فرض قيود على التنقل في عدة مناطق بما فيها العاصمة أثينا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده ستفرض حظر التجول ليلا في المناطق الأكثر تضررا يبدأ من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا.

وأضاف: "سيكون ذلك في المناطق التي تعتبر شديدة الخطورة وفي المناطق التي يكون من الضروري فيها رفع مستوى المراقبة بناء على تقييم للمخاطر بموجب أربع مستويات تضعه السلطات".

وأعلن ميتسوتاكيس فرض قيود على التنقل في عدة مناطق من البلاد منها أثينا.

وأعلنت السلطات اليونانية أنها سجلت 15 وفاة جديدة الخميس بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 549، معظمهم من كبار السن، فيما سجلت 865 إصابة جديدة بالفيروس الأربعاء.

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