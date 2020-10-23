في الإسماعيلي.. أبواليزيد يجري جراحة في الركبة.. وتأكد غيابه عن مواجهة الزمالك

أجرى إبراهيم أبواليزيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عملية جراحية في الركبة، خلال الأيام القليلة الماضية.









وذلك بعد إصابته بخشونة قوية في الركبة، ومن المقرر أن يغيب اللاعب لمدة شهر عن فريقه للعلاج.









وتأكد غياب إبراهيم أبواليزيد، عن مواجهة فريقه أمام فريق الزمالك الاثنين المقبل، في الدوري.









واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، تدريباته مساء اليوم الخميس، بعد راحة استمرت أسبوعًا فور الفوز على أسوان الخميس الماضي في الدوري.



ويبدأ الإسماعيلي، استعداداته لمواجهة فريق الزمالك الاثنين المقبل، في آخر مواجهة للدراويش خلال مسابقة الدوري العام لهذا الموسم.



وغاب عن مران الفريق أحمد أيمن للعلاج وإبراهيم أبواليزيد وأسامة إبراهيم والعراقي همام طارق، إضافة إلى استمرار غياب باهر المحمدي بسبب فترة علاجه التي تستمر 5 أشهر.



وشهد المران تدريبات خفيفة لأحمد مدبولي حول الملعب استعدادًا للمواجهة الهامة والمرتقبة.



وعاد محمد حمدي زكي لتدريبات الفريق الجماعية، بعد انتهاء فترة علاجه من إصابته بشد في الخلفية.







