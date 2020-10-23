زينة برهوم توجه رسالة من الأردن للعالم من خلال احتفالية أوبرا السلام

دعيت زينة لتمثل الأردن وتكون أحد مقدمي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأوبرا على نطاق العالم باعتبارها سفيرة من قبل أوبرا السلام وسفيرة أيضا للمشروع العالمي للغذاء UNWFPوسوف تشدو بمقطوعة اوبرالية صورت في وادي رم و العقبة في الأردن و بدعم من شركة IGI و هيئة تنشيط السياحة , والذي يقام يوم 25 أكتوبر 2020 المقبل، لتطلق صدًا إضافيًا للأوبرا بعد إيقاف النشاط المسرحي بسبب الوباء كوفيد – 19، لتجبرنا على التفكير في مكانة الأوبرا بالمجتمع والموسيقى والفنون، وتجعلنا نتسائل متى وكيف ستعود العروض المباشرة بالمسارح.





وخلال اليوم العالمي للأوبرا، ستقّدم Opera Europe وOpera America و Opera Latinoamérica بالتعاون معOpera for Peace عروضًا أوبرالية من 6 قارات، ليقدم أكثر من 30 فنانًا برنامج متنوعًا من دونيزيتى حتى جورج غيرشوين، ومن موزارت حتى سوروزابال، ومن لويز جلوك حتى چاك هيجى، ومن الأردن تأتي زينة برهوم في اليوم العالمي للأوبرا بحفلًا تقدمه الساعة 3 مساءً بتوقيت طوكيو و7 صباحا بتوقيت جرينتش ، لتمثل الجانب العربي والإيطالي بأوركسترا المعهد الوطني للموسيقى بعمان، من توزيع وإخراج محمد صديق.





وعلقت السبرانو زينة برهوم عن مشاركتها قائلة" عام 2020 لم يكن سهلا على العالم أجمع وفي ظل كل الأحداث التي أثرت على الاقتصاد والصحة العالمية , باشرت بالعمل على الاستمرار نشر السعادة والإيجابية والأمل من خلال الفن والموسيقى ففي ظل جائحة كوفيد-19 وتوقف معظم النشطات عملت على أن يكون مصدر إلهام لي والإصرار على إحياء الشغف الذي يكمن بداخلي وعملت على إقامة بعد الفعاليات التي تعتمد على التسجيل أو البث الحي لإحياء التبادل الفني والثقافي بين الدول في ظل هذه الظروف"





وستغنى السوبرانو زينة برهوم خلال الاحتفالية المقطوعة الإيطالية Oh mio babbino caro بمقدمة باللغة العربية والتي تبدأ بـ "يا أبي العزيز، أرجوك زوّجني به، فأنا أحبه جدًا، ولا أستطيع العيش من دونه، وإن لم توافق، سأرمي نفسي في النهر"، وهي مقطوعة من نوعية أوبرا كوميك، ومن أشهر أعمال المؤلف العظيم جاكومو بوتشيني، وقد أطلقتها زينة في أولى ألبوماتها القنطرة،