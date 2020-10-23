بايدن: ترامب ليس لديه خطة لمواجهة كورونا

قال المرشح الجمهوري، جو بايدن، إن الرئيس ترامب ليس لديه حتى الآن أي خطة لمواجهة جائحة كورونا





وأضاف بايدن خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة مع الرئيس الأمريكي: "الطريقة التي انتهجها ترامب إزاء جائحة كورونا مأساوية".





وتابع: "من حدثت في عهده كل هذه الوفيات جراء فيروس كورونا يجب ألا يبقى رئيسًا للولايات المتحدة، وترامب لا يمتلك خطة لمواجهة الجائحة".





وتنطلق المناظرة بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي وسط توتر شديد وتبادل للاتهامات قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.





وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".





ويحاول القيمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.



