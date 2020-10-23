مصر تسجل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي: تداعيات كورونا دفعت القادة الأفارقة إلى تعزيز التعاون لتجاوز صعوبة الظروف الحالية

وفد إسرائيلي زار السودان لمناقشة تطبيع العلاقات

بومبيو يبحث مع حمدوك شطب السودان من قائمة الإرهاب

اغتيال مفتي دمشق بتفجير عبوة ناسفة في سيارته

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة للإعفاء من التأشيرات المسبقة

مناظرة أخيرة بين ترامب وبايدن قبل أيام من نهاية السباق





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 11 حالة وفاة و177 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 108 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98624 حالة.





ونقلت "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوله إنه غم تداعيات كورونا على المجتمع الدولي بأسره خاصة الدول الافريقية إلا أن تلك التحديات دفعت القادة الأفارقة لتعزيز التكاتف المشترك من أجل تسخير الطاقات لإيجاد حلول فعالة ومبتكرة تتيح تجاوز صعوبة الظروف الحالية، وأن مصر حرصت على أن تكون في طليعة هذا الجهد الافريقي عبر المساهمة بمساعدات طبية وأجهزة معملية ونقل خبرات فنية دعما لأشقائها الأفارقة، فضلا عن إسهام مصر في دعم الصندوق الافريقي لمكافحة فيروس كورونا والمركز الافريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بمقتل الشيخ محمد عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها إثر إصابته بتفجير العبوة الناسفة في بلدة قدسيا بريف دمشق.





وقالت "الجريدة" إن وزارة الخارجية و التعاون الدولي الإماراتية أعلنت أنه سيكون بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة ولمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها لاحقا.





وذكرت "الراي" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، شأن شطب السودان من قائمة الإرهاب، حيث قال بومبيو إن عملية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بالانتصار للولايات المتحدة والسودان وضحايا الإرهاب.





وقالت "الانباء" إن مصادر إسرائيلية أكدت أن وفدا إسرائيليا زار الخرطوم اول من امس للبحث في تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرةً إلى طائرة أقلت وفدا إسرائيليا رفيع المستوى من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين في جهاز الاستخبارات (الموساد)، وأن أعضاء الوفد التقوا نظراءهم في الحكومة الانتقالية السودانية.





وأضافت أن الوفدين تمكنا من التوصل إلى اتفاق اعتراف ثنائي بين إسرائيل والسودان.





دوليًا، قالت "الوطن" إن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض سلسلة من العقوبات على مؤسسات ومسؤولين على صلة بإيران، حيث فرضت واشنطن عقوبات على سفير إيران في بغداد ايرج مسجدي، معتبرةً أن "تعيين عضو في الحرس الثوري الإيراني كسفير في بغداد يُعد تهديدًا لأمن العراق".





كذلك فرضت واشنطن عقوبات على 5 مؤسسات إيرانية "تحاول التدخل في الانتخابات الأمريكية". وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "النظام الإيراني استهدف العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بمحاولات وقحة لبث التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم".



