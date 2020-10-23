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فرح سعيد عن تبرع زوجة بكبدها لزوجها: نموذج للتضحية والوفاء.. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:43 ص
الإعلامية فرح سعيد
الإعلامية فرح سعيد
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محمود محسن
قالت الإعلامية فرح سعيد إنه حدث موقف جميل جدا من زوجة مصرية كانت خير مثال للتضحية من أجل زوجها ويثبت أنه لازال هناك حب ووفاء نعيشه،وظهر ذلك من خلال موقف لزوجة تعد خير مثال للتضحية والوفاء. 

وأضافت فرح سعيد خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن نادية ثابت والتي قامت بالتبرع لزوجها بالكبد هي زوجة مصرية أصيلة من محافظة المنيا مركز سملوط هي زوجة بسيطة وزوجها يعمل فلاح بسيط لم يقدم لها شئ سوى الحب والحنان والإهتمام فقامت برد كل ذلك في أروع مثل.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن الزوجة تبرعت بالكبد بجزء من جسدها من أجل إنقاذ زوجها مؤكدة أن نادية أعطت لنا أمل لغد وهي "أن الدنيا لسة بخير".

وكانت نادية زوجة مصرية أصيب زوجها بسرطان الكبد فقررت التبرع بالكبد من أجل إنقاذ حياه زوجها. 

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