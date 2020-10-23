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برلمان

انتخابات مجلس النواب 2020.. اعرف لجنتك الانتخابية ومواعيد التصويت

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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أحمد أيمن
ساعات قليلة تفصلنا عن المرحلة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقه في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والذي استمر على مدار 3 أيام تنتهي اليوم الجمعة 23 أكتوبر.

وتستمر الانتخابات في الداخل يومي السبت والأحد 23 و24 أكتوبر، حيث من المقرر فتح اللجان الانتخابية على مدار اليومان من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتيسيرا على الناخبين في الداخل، يستعرض "صدى البلد" 3 طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 3 طريق للاستعلام عن عنوان وأرقام اللجان الانتخابية وأرقام الناخبين فى الكشوف، حتى يتمكن من التصويت فى انتخابات مجلس النواب.

1. ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى www.elections.eg

2. إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.

3. الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

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