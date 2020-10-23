في لقاء وزير النقل ومحافظ أسوان.. افتتاح كوبري كلابشة بتكلفة مليار جنيه قريبا

النقل، اليوم، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث أثمر اللقاء عن العديد من النتائج الإيجابية التى ستعود بالخير والنفع على أهالى المحافظة فى مقدمتها إفتتاح مشروع محور وكوبرى كلابشة الحر الشهر القادم بتكلفة 1,024 مليار جنيه. استقبل المهندس كامل الوزير وزير





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وقال المحافظ إن هذا الكوبرى يأتى ضمن 3 محاور طولية وعرضية على نهر النيل بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه منها كوبرى دراو الجديد، ومحور وكوبرى خزان أسوان البديل لربط شرق النيل بغربه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف مد شرايين العمران والتنمية بصعيد مصر.





وأشار أشرف عطية إلى أن لقاءه بوزير النقل شهد عرض العديد من مطالب المحافظة من أبرزها إدراج إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه أعلى مزلقان السيل بطول 700 متر ضمن خطة الوزارة لحاجة هذه المنطقة المزدحمة بحركة المركبات المختلفة لهذا الكوبري الحيوي والذي سيساهم فى ربط غرب المدينة بشرقها وجنوبها وبالتالى خدمة حوالى 500 ألف نسمة من أهالى مدينة أسوان.





ولفت أشرف عطية إلى أنه تم أيضًا عرض أهمية إستكمال رفع كفاءة طريق إدفو / مرسى علم بداية من الكيلو ( صفر إلى الكيلو 15) ومن الكيلو ( 60 إلى الكيلو 115) بإجمالي 70 كم وذلك لتسهيل حركة الأفواج السياحية بين مدن البحر الأحمر والمعالم والمناطق الأثرية مما سيعمل على زيادة معدلات سياحة اليوم الواحد لمحافظة أسوان.





وأكد عطية على أنه تم أيضًا عرض تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق توشكى/ وادى النقرة بمركز نصر النوبة بطول 65 كم والذى سيساهم فى خدمة نحو 20 ألف نسمة من سكان قرى وادي النقرة.



