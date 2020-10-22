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محافظات

وزيرة الصحة توجه بالإسراع في تنفيذ مستشفى إدفو العام الجديد.. صور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن قيام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بإعطاء تعليماتها بسرعة تسليم الشركة المنفذة لمشروع مستشفى إدفو العام الجديد المستخلصات المالية المتأخرة بهدف الإسراع في معدلات التنفيذ وخاصة أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المستشفى وصلت لنحو 600 مليون جنيه .

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كان محافظ أسوان قد عرض موقف مستشفى إدفو العام الجديد على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى منذ ايام.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك متابعة يومية من المحافظة لهذا المشروع الخدمى الحيوى والذى سيقدم الخدمة الصحية والطبية على أعلى مستوى لأكثر من نصف مليون نسمة .

تضم مستشفى إدفو العام الجديد 3 مبانى تضم 170 سريرًا فى جميع التخصصات والأقسام ، وأيضًا 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات ، بجانب قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل ، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة ، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء .

وكان قد ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهالى المحافظة بسرعة التوجه للمراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين للتقدم بطلبات التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة حتى 31 أكتوبر الجاري، لافتًا بأن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بشكل قانونى.
وزيرة الصحة توجه بالإسراع في تنفيذ مستشفى إدفو العام الجديد.. صور
وزيرة الصحة توجه بالإسراع في تنفيذ مستشفى إدفو العام الجديد.. صور
وزيرة الصحة توجه بالإسراع في تنفيذ مستشفى إدفو العام الجديد.. صور

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