وزيرة الصحة توجه بالإسراع في تنفيذ مستشفى إدفو العام الجديد.. صور

عن قيام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بإعطاء تعليماتها بسرعة تسليم الشركة المنفذة لمشروع مستشفى إدفو العام الجديد المستخلصات المالية المتأخرة بهدف الإسراع في معدلات التنفيذ وخاصة أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المستشفى وصلت لنحو 600 مليون جنيه .

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كان محافظ أسوان قد عرض موقف مستشفى إدفو العام الجديد على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى منذ ايام.





وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك متابعة يومية من المحافظة لهذا المشروع الخدمى الحيوى والذى سيقدم الخدمة الصحية والطبية على أعلى مستوى لأكثر من نصف مليون نسمة .





تضم مستشفى إدفو العام الجديد 3 مبانى تضم 170 سريرًا فى جميع التخصصات والأقسام ، وأيضًا 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات ، بجانب قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل ، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة ، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء .



