بعد تخفيض أسعار التصالح.. محافظ أسوان يناشد المخالفين بسرعة التقديم قبل نهاية أكتوبر

وزير الإسكان: تخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة 25 % ..نواب: دليل على إحساس الحكومة بالمواطن ..ومطالب بتوفير أعداد كبيرة من المكاتب والموظفين للعمل فى غير الأوقات الرسمية