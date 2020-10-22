بعد تخفيض أسعار التصالح.. محافظ أسوان يناشد المخالفين بسرعة التقديم قبل نهاية أكتوبر

قبل أيام من غلق باب تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهالى المحافظة بسرعة التوجه للمراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين للتقدم بطلبات التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة حتى 31 أكتوبر الجاري .
وقال اللواء أشرف عطية إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بشكل قانونى .
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وأكد محافظ أسوان بأن الفترة الماضية شهدت تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمراعاة البعد الإجتماعى والمعيشى للأسر الأكثر إحتياجًا حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30 % إلى 50 % .
بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن ، مع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهًا .
وكشف اللواء أشرف عطية بأن التسهيلات المقدمة ساهمت فى وصول عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء إلى 9811 طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت إلى 39.1 مليون جنيه .
وشدد محافظ أسوان على المسئولين بضرورة إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد لمنع إنتشار فيروس كورونا .
وكانت قد ساهمت مبادرة حياة كريمة فى سداد جدية التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لشروط الإستحقاق التى حددتها المبادرة والتى تستهدف الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية ، بجانب أن يكون العقار مستوفى الشروط القانونية المنصوص عليها فى قانون التصالح ، وألا يكون العقار من الحالات المحظور التصالح عليها طبقًا لما ورد فى قانون التصالح .
وقال اللواء أشرف عطية إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بشكل قانونى .
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مبادرة "مهنتك مستقبلك" وحياة كريمة تسدد رسوم التصالح فى مخالفات البناء للأسر الأكثر احتياجًا
وأكد محافظ أسوان بأن الفترة الماضية شهدت تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمراعاة البعد الإجتماعى والمعيشى للأسر الأكثر إحتياجًا حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30 % إلى 50 % .
بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن ، مع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهًا .
وكشف اللواء أشرف عطية بأن التسهيلات المقدمة ساهمت فى وصول عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء إلى 9811 طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت إلى 39.1 مليون جنيه .
وشدد محافظ أسوان على المسئولين بضرورة إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد لمنع إنتشار فيروس كورونا .
وكانت قد ساهمت مبادرة حياة كريمة فى سداد جدية التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لشروط الإستحقاق التى حددتها المبادرة والتى تستهدف الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية ، بجانب أن يكون العقار مستوفى الشروط القانونية المنصوص عليها فى قانون التصالح ، وألا يكون العقار من الحالات المحظور التصالح عليها طبقًا لما ورد فى قانون التصالح .