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مرأة

احم طفلك.. علامات تقوس القدمين وطرق العلاج

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:00 م
تقوس الساقين عند
تقوس الساقين عند الاطفال
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نهى هجرس
تقوس القدم عند الأطفال من الأمراض الشائعة إلى حد ما لأن عظامهم ومفاصلهم تكون مرنة للغاية، ويتخلص معظم الأطفال من هذه الحالة في سن السادسة، حتى أولئك الذين لا يتغلبون على الحالة ( حوالي 15 بالمائة ) نادرًا ما يحتاجون إلى علاج.


وفي معظم الأحيان، لا يعاني الطفل المصاب بأقدام مقوسة من أي أعراض بخلاف المظهر الفعلي للقدم، وفي هذه الحالة، تكون بدون أعراض، ويتعرف معظم الناس على مظهر القدم المقوسة وهي أن القدم مستوية على الأرض، مع وجود القليل من القوس أو عدم رؤيته، عند الوقوف خلف الطفل، من المحتمل أن ترى أصابع القدم الخارجية ولكن ليس إصبع القدم الكبير.

يظهر على الأطفال الذين يعانون من أعراض القدم المقوسة واحدًا أو أكثر من الأعراض التالية، وفقًا لموقع "pediatricfootankle"...

ميل خارجي عند الكعب
تغييرات في المشية أو الإحراج عند المشي
صعوبة في تحريك القدم من جانب إلى آخر أو لأعلى ولأسفل
الشعور بألم أو إيلام في أي مكان من القدم إلى الركبة
ألم أو صعوبة عند ارتداء الحذاء
الامتناع عن ممارسة الأنشطة البدنية

ومن أبرز طرق العلاج
الأدوية : إذا كان طفلك يعاني من الألم أو الالتهاب ، فقد يتم وصف الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لإدارة الانزعاج.

تعديل مستويات النشاط : قد يكون هناك حاجة إلى انخفاض مؤقت في الأنشطة التي تسبب ألم قدم طفلك، قد يحتاج طفلك أيضًا إلى تجنب فترات الوقوف أو المشي لفترات طويلة.

تقويم العظام : يساعد تقويم العظام المخصص داخل حذاء طفلك على دعم الهيكل وتحسين الوظيفة.

العلاج الطبيعي: قد يشرف طبيب أقدام الأطفال الخاص بك على تمارين الإطالة الخاصة ، خاصةً عندما تتسبب مشاكل وتر العرقوب في حدوث هذه الحالة.

الأحذية المناسبة : يجب على الطبيب أن ينصحك بالحذاء المناسب لطفل ذو قدم مسطحة.

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