احم طفلك.. علامات تقوس القدمين وطرق العلاج

تغييرات في المشية أو الإحراج عند المشي

تغييرات في المشية أو الإحراج عند المشي

الشعور بألم أو إيلام في أي مكان من القدم إلى الركبة

الشعور بألم أو إيلام في أي مكان من القدم إلى الركبة

صعوبة في تحريك القدم من جانب إلى آخر أو لأعلى ولأسفل

ومن أبرز طرق العلاج

الأدوية : إذا كان طفلك يعاني من الألم أو الالتهاب ، فقد يتم وصف الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لإدارة الانزعاج.





تعديل مستويات النشاط : قد يكون هناك حاجة إلى انخفاض مؤقت في الأنشطة التي تسبب ألم قدم طفلك، قد يحتاج طفلك أيضًا إلى تجنب فترات الوقوف أو المشي لفترات طويلة.





تقويم العظام : يساعد تقويم العظام المخصص داخل حذاء طفلك على دعم الهيكل وتحسين الوظيفة.





العلاج الطبيعي: قد يشرف طبيب أقدام الأطفال الخاص بك على تمارين الإطالة الخاصة ، خاصةً عندما تتسبب مشاكل وتر العرقوب في حدوث هذه الحالة.



