برلماني عن المشاركة فى الانتخابات: وعى الشعب سيهزم الدعوات الخبيثة

دعا محمد شعبان عضو مجلس النواب، المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن وجود غرفتين للبرلمان يضمن توفير احتياجات المواطنين
وقال "البطيخى" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن وعي الشعب المصري العظيم يقف دائما وأبدا أمام الدعوات الخبيثة التي تحاك ضد الوطن، موضحا أن المصريين سيظلون خلف القيادة السياسية الحكيمة، وجميع مؤسسات الدولة، للنهوض بمصر نحو مستقبل أفضل.
كما، أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، وأمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية حق كفله الدستور والقانون لكافة المواطنين؛ حيث إن المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن أيا ما يكون هذا الرأي واجب وطني.