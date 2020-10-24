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برلمان

برلماني عن المشاركة فى الانتخابات: وعى الشعب سيهزم الدعوات الخبيثة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
المشاركة فى الانتخابات
المشاركة فى الانتخابات
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حسن رضوان

دعا محمد شعبان عضو مجلس النواب، المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن وجود غرفتين للبرلمان يضمن توفير احتياجات المواطنين


وقال "البطيخى" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن  وعي الشعب المصري العظيم يقف دائما وأبدا أمام الدعوات الخبيثة التي تحاك ضد الوطن، موضحا أن المصريين سيظلون خلف القيادة السياسية الحكيمة، وجميع مؤسسات الدولة، للنهوض بمصر نحو مستقبل أفضل.


كما، أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، وأمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية حق كفله الدستور والقانون لكافة المواطنين؛ حيث إن المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن أيا ما يكون هذا الرأي واجب وطني.

وأضاف «الدابي»، في بيان له  أن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الوحيدة لإفراز برلمان يُعبر عن نبض الشارع، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن مجلس النواب الحالي حقق انجازًا كبيرًا على أرض الواقع بإصدار أكبر عدد من القوانين لخدمة المواطنين وإرساء أركان الدولة، في ظل الظروف الحرجة التي كانت تمر بها البلاد في وقت سابق بالرغم من أنه جاء في ظروف صعبة بعد ثورتين متتاليتين، ووضع اقتصادي غير مستقر.

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