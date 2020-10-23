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رغم التهديدات.. انفراد جديد لـ الباز من داخل مكتب الإخواني أيمن نور.. شاهد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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إسراء صبري
علق الإعلامي محمد الباز على أحاديث قناة الشرق قائلا، "أنا مش هرد على اللي بيتقال.. عشان رئيس القناة اصلا نصاب.. ف أنا مش هرد على نصاب".


وكشف "الباز" عن انفراد جديد وصل إليه من داخل مكتب أيمن نور، موضحا أن بطل هذه الواقعة هو أحمد حسن الشرقاوي، والذي كان يمتلك 35 سهما في قناة الشرق، كل سهم قيمته ألف دولار، وكان أيمن نور نصب عليه وسرق أمواله.

 وتابع، "الشرقاوي كان واخد الفلوس دي قرض عشان يساعد قناة الشرق"، كما عرض وثيقة مسربة تكشف امتلاك أحمد حسن الشرقاوي، 35 سهما في قناة الشرق القطرية بتوقيع رئيس القناة الأسبق باسم خفاجي، معقبا: السهم كان بألف دولار.


وأوضح "باسم خفاجي للحقيقة كان راجل فاشل وعمل على فشل القناة، ومن ثم ظهر أيمن نور في المشهد، وانتقلت ملكية القناة له".


وأشار إلى أن  أيمن نور بطبيعته شاطر في النصب، قام بتغيير اسم الشركة المالكة لقناة الشرق، إلى شركة إنسان، وعندما طالب الشرقاوي بأمواله، أحال أيمن نور الأمر للمستشار القانوني لقناة الشرق.


كما عرض الباز المذكرة التي حررتها الشؤون القانونية فيما يخص هذه الواقعة، معقبا: والمذكرة تفيد بأن كل أموال المساهمين وعددهم 284 ذهبت لسداد ديون الشركة القديمة التي كانت مالكة للقناة القطرية وأنه لم يعد لأي مساهم منهم أي أموال لدى القناة.

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