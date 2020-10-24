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الأطباء: معاش استثنائي لأسر شهداء كورونا.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال هشام عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت في لابعض دول أوروبا، معقبا: الأعداد بدأت ترتفع في مصر ولكن يجب أن نأخذ كافة الاحتياطات الخاصة بكورونا.

وأضاف "عبد الحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الزيادة فقي الأيام الماضية يبعث شيء من القلق، ولهذا يجب أن نأخذ الاحتياطات الخاصة بكورونا ونمنع الأحضان، يجب أن نهأخذ كافة الاحتياطات في الشارع والمستشفيات.


وأوضح أن النقابة تعمل بالتنسيق مع الدولة من أجل صرف معاش ما يقارب 100 ألف جنيه لأسر الشهداء، معقبا: تم أعفاء أسر الشهداء من الاشتراك الخاص بالمهن الطبية، وأيضا هناك قرار خاص لأسر الشهداء لتيسير الخدمات في أي جهة.

وأشار إلى أن النقابة تسعى مع الدولة ومجلس الوزراء من أجل الحصول على معاش استثنائي لشباب الأطباء من ضحايا فيروس كورونا.

وأكمل: "نعمل حاليا على الاتفاق مع الجهات المعنية من أجل إعفاء أبنائهم من الرسوم في المدارس والجامعات".

وتابع: النقابة تعمل حاليا على إطلاق موقع لتقديم دورات تدريبية للأطباء وأفراد الطاقم الطبي على كيفية استخدام وسائل الحماية من خلال منصة طبية، معقبا: كورونا كان لها سبب في إنشاء مثل هذه المنصات، بالإضافة إلى مبادرة ادعم أطباء مصر

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