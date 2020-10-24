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لبلبة: حياتي كلها مهرجانات وأحرص على اكتساب الخبرات منها.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:45 ص
لبلبة
لبلبة
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إسراء صبري

قالت الفنانة القديرة  لبلبة إنها  إعتادت المشاركة في كافة المهرجانات قائلة " حياتي كلها مهرجانات  على مدار 18 سنة وبنحو 18 دورة في مهرجان " كان "  كنت بروح أحضر افلام وبعد  كل سنة كنت بشوف 30 أو 40  فيلما.


وكشفت في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة بمناسبة إفتتاح مهرجان الجونة  السينمائي  في نسخته الرابعة  والمذاع على شاشة " ON" أن  مشاركتها وحرصها على مدار كل هذه السنوات في المشاركة في مهرجانات كثيرة أضاف إلى خبرتها التراكمية  قائلة "فادتني كتير وبعد فيلم " الشيطانة التي أحبتني"  " وضد  الحكومة" والنعامة والطاووس"  و "ليلة ساخنة" ثم  ورحلتي مع المخرج يحي  شاهين كانت جنميعها نقلة نوعية في حياتي الفنية  أتت بعد مشاركتي في المهرجانات".

وأكملت  قائلة " هذه المهرجانات  علمتني  أن الفنان بعد مرحلة سنية معينة يجب ان يغير.. وبالتالي هذه الخبرات إنعكست في كون فيلم مثل 

"ليلة   ساخنة"   شارك في نحو 14  مهرجانا  من ضمنها  بيونج يانج  والصين  وأسبانيا  بفيلم واحد فقط وأعقبه فيلم" جنة الشياطين " الذي شاركت فيه في المسابقة الرسمي ة لمهرجان " لوكارنو "  وبالتالي أنا غاوية مهرجانات ".

وحول حبها لمدينة الجونة   قالت " بحبها أوي وهي  مش شبه حاجه ، وانا دائمًا بحب المميز والمختلف  مابحبش اشوف حاجة واققول إنها بتفكرني بحاجه فالجونة لها سحرها الخاص ".

وحول أعمالها القادمة  وسر إنتقائها الشديد  للعمال قالت "بصراحة أنا في سنة واحدة إعتذرت عن 9 أعمال في عام 2019و2020  والناس كلها قالت إعتذرارات  كتيرة أوي والناس بدات تقول عليكي أنك بتدققي كتير ومش بتقبلي  اي حاجة ".

وكشفت عن مشاركتها  في فيلم جديد بعنوان " العميل صفر"  مؤكدة أن دورها سيكون مفاجأة إخراج  محمد سامي بمشاركة  خالد الصاوي  ونيلي  كريم واكرم حسني ونخبة من الفنانين،  كاشفة ان دورها سيكون كوميدي  قائلة " مش كوميدي  مقصود بمفهومه الاشمل لكنه كوميدي  الموقف .. أنا على مدار سنوات قدمت الكوميدي  وفكرت في التغيير لكن جاء جذريًا بداته  بفيلم " ضد الحكومة

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