إغلاق الملاعب الرياضية والمتنزهات المغربية.. حظر تجوال في الدار البيضاء لمدة شهر بسبب كورونا

قررت الحكومة المغربية، فرض حظر التجوال في منطقة الدار البيضاء الكبرى مدينتي برشيد وبنسليمان القريبتين وذلك بدءا من يوم الأحد ولمدة 4 أسابيع، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال بيان للحكومة إن هذه التدابير"تتعلق بمنع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية.

وذكرل موقع سكاي نيوز، أن السلطات المغربية قررت أيضا إغلاق الملاعب الرياضية والمنتزهات، مع إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر بحلول الساعة الثامنة مساء، وكذلك وقف وسائل النقل العام بحلول الساعة التاسعة مساء، وتشجيع العمل عن بعد.





وسجل المغرب فى اخر احصائية ما يقرب من 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، اعتبرت الأعلى على الإطلاق منذ ظهور أول حالة بالبلاد في الثاني من مارس الماضي.





وتضم منطقة الدار البيضاء أكبر عدد من الإصابات، إذ سجلت الجمعة 1673 حالة.





وبلغ إجمالي الإصابات في المغرب 190416، بينما بلغ مجموع الوفيات 3205 بعد تسجيل 73 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.