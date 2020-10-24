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رياضة

هاشتاج فاضل عالحلم خطوه يتصدر تويتر.. والجماهير: مبروك علينا موسيماني وجهازه

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:41 ص
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى هاشتاج فاضل عالحلم خطوه بعد اقصاء فريق الوداد المغربى من نصف نهائى دورى ابطال افريقيا و الوصل الى النهائى .

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

- مش مبالغة بس والله فوز الاهلي من الحاجات النادرة اللى بتخلينى سعيد وفرحان طول يومي ، وإن شاء الله فرحتنا تكمل يوم 6 نوفمبر لما نكسب ونتوّج بالبطولة بإذن الله 

- مليون مبرووووك يارجالة الاهلي الغالي 
مبروووك علينا موسيماني وجهازه وميشيل 
#فاضلعالحلمخطوه حاربوا علي البطولة انتوا تستحقوا لعبتوا بشرف
طول البطوله ربنا معاكم ويوفقكم  
فرحوا جماهيركم

- حقيقي الاهلي مصدر السعادة لجماهيره 
كنت بسمع المباراة اليوم مع الناس دى وحقيقي شوفت فرحتهم اليوم حاجة عظيمة ، وهما بيرددوا بعد المباراة ولا في غيره يفرحني .. ربنا يكمل فرحتنا على خير يارب ونحقق البطولة 
#فاضلعالحلمخطوه 
#افريقيايااهلى

- #فاضلعالحلمخطوه
أنا الأهلي اللي كان والحاضر أنا الاسم اللي هز جبال

من الأول لحد الآخر هيفضل مصنع الأبطال

- ايتها الأميرة السمراء العنيده الا تشتاقين للعوده الى مكانك المفضل فى الجزيره ؟
#فاضلعالحلمخطوه

وفاز الاهلى على الوداد المغربى فى اياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا  و افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك.

وأضاف الأهلي  الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وجاء هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .

وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه.

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