AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 41.99 مليون حالة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:41 ص
إصابات كورونا عالميا
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 41.99 مليون
Advertisements
قسم الخارجي
تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم حاجز الـ41.99 مليون إصابة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق بلغ  مليون و 140145 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تأثرا بالفيروس، بواقع 8444165 إصابة، و223226  حالة وفاة.

فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ نحو 7761312 حالة، و117306  حالة وفاة.

في وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن دول كثيرة تشهد ارتفاعا مطردا في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت المنظمة الصحية المرموقة أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم أن الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة للغاية، موضحا أن بعض الدول تتجه نحو مسار خطير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رقم قياسي جديد.. إصابات كورونا عالميا تقترب من 37 مليون

أكثر من 26 ألف حالة جديدة.. ارتفاع مخيف في حصيلة إصابات كورونا بفرنسا

الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد نصف الأرض الشمالي

83010 حالة.. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

وفيات كورونا في ألمانيا تتجاوز 10 آلاف حالة

ترشيحاتنا

الاسم والرمز والسيرة الذاتية.. اعرف مرشحك في البرلمان قبل التصويت

بعد إقصائه على يد الأهلى ... أحمد عيد يسخر من نادى الوداد المغربى | شاهد

ماذا يقرأ في صلاة الفجر ووقتها وعدد ركعاتها

هاشتاج فاضل عالحلم خطوه يتصدر تويتر.. والجماهير: مبروك علينا موسيماني وجهازه

طبيب روسي يوضح طريقة بسيطة للتعرف على الإصابة بفيروس كورونا

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

AdvertisementS

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

الاهلي يكشف موقف فتحي ومعلول من نهائي أفريقيا وسبب تغيير الشناوي أمام الوداد

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

أخبار الفن | شيك ليلى أحمد زاهر.. الفستان الأجرأ بالجونة السينمائي.. عيد ميلاد ابنة أحمد الفيشاوي

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

أخبار التوك شو.... سمير صبري يحرج مذيعة بسبب الكمامة.. هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء

في ذكرى المولد النبوي.. تعرف على معجزة النبي محمد مع الشاة المسمومة

احذفها فورا.. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور

لاندروفر تختبر رنج روفر land rover range rover الجديدة كليا.. صور

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب