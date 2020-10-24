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محافظات

شاهد.. إقبال مكثف من الناخبين على لجان الانتخابات في قرى المرشحين ببني سويف

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:16 ص
إقبال مكثف من الناخبين
إقبال مكثف من الناخبين علي لجان الإنتخابات في بني سويف
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محمد عبدالحليم
شهدت لجان الانتخابات بمحافظة بني سويف إقبالا ملحوظا ومكثفا، خاصة في قرى المرشحين بالدوائر الأربع على مستوى المحافظة.


واحتشد المئات من أنصار كل مرشح أمام اللجان في القرى التابع لها المرشحين منذ فتح باب اللجان في التاسعة من صباح اليوم، السبت، أول أيام الانتخابات.


ويتنافس 91 مرشحا على المقاعد الفردية الثماني، المخصصة لمحافظة بني سويف في دوائرها الأربعة؛ إذ يبلغ العدد الإجمالي لمن لهم حق الانتخاب مليون و883 ألفا و354 ناخبا، موزعين على 692 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، داخل 481 مقرا انتخابيا، في ظل تنافس قائمتي "القائمة الوطنية رمز كليوباترا ونداء مصر - رمز الخريطة".


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وتضم بني سويف 4 دوائر انتخابية، الأولى: لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم قسم شرطة "بني سويف (بندر)، وبني سويف الجديدة (شرق النيل)"، وبني سويف"، ومخصص لها مقعدان، يتنافس عليهما 24 مرشحا، والثانية مقرها بمدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي "الثانوية بنات"، وتضم مركزي ناصر والواسطي، ومخصص لها مقعدان، يتنافس عليهما 32 مرشحا، والثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ومخصص لها مقعد وحيد، يتنافس عليه 7 مرشحين، والرابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا، وتضم مراكز "ببا، وسمسطا، والفشن"، ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.


من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، قبل وأثناء العملية الانتخابية، فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت، وتنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتلافى أية ملاحظات رصدت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت أغسطس الماضي.


وأكد "غنيم" وضع خطة متابعة لحظية مع رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة، بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية، مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، بجانب المرور اليومي على المراكز الانتخابية كافة، للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع توفير عدد كاف من المقاعد والكراسي المتحركة بجميع المراكز الانتخابية، للتيسير على المواطنين، خاصة المسنين وذوى الإعاقة، لتسهيل الإدلاء بأصواتهم.

شاهد.. إقبال مكثف من الناخبين على لجان الانتخابات في قرى المرشحين ببني سويف
شاهد.. إقبال مكثف من الناخبين على لجان الانتخابات في قرى المرشحين ببني سويف
شاهد.. إقبال مكثف من الناخبين على لجان الانتخابات في قرى المرشحين ببني سويف
شاهد.. إقبال مكثف من الناخبين على لجان الانتخابات في قرى المرشحين ببني سويف
شاهد.. إقبال مكثف من الناخبين على لجان الانتخابات في قرى المرشحين ببني سويف
شاهد.. إقبال مكثف من الناخبين على لجان الانتخابات في قرى المرشحين ببني سويف

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