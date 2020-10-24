لجان حقوق الإنسان بالداخلية تتفقد العمل بأقسام شرطة الدقهلية

تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الدقهلية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كل أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.





تفقدت اللجنة سجن المنصورة العمومى من حيث أماكن الزيارات وكل مرافق السجن، ومراجعة جميع سُبل الإعاشة والرعاية المقدمة للنزلاء.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



