بعد انتهاء الراحة.. استئناف التصويت فى انتخابات النواب من جديد

استأنفت المقار الانتخابية فى 14 محافظة عملية استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب بعد التوقف لمدة ساعة واحدة من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.





تخلل ساعة الراحة عملية تطهير وتعقيم لمقار اللجان الانتخابية، والتي تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.





جاء ذلك فى القرار الذى اصدرته الهيئة وحمل رقم 68 لسنة 2020 وصدر بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته وغيرها من القوانين المتعلقة بالانتخابات.





واكدت الهيئة فى قراراها أن ساعة الراحة المقررة قانونا تبدأ من الساعة الثالثة مساءا وحتى الساعة الرابعة مساء ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة، على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج .





وأشارت الهيئة أن رئيس اللجنة الفرعية يعلن للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأمينى بعد التاكيد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة.



