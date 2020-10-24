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منوعات

معجزة إلهية.. خروج مولود حيا بعد 6 ساعات داخل ثلاجة الموتى.. تفاصيل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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نهى حمدي
صمد طفل حديث الولادة لساعات طويلة وتمكن الطفل المولود في الأسبوع 23 فقط من النجاة والخروج حيًا بعد ست ساعات في ثلاجة المشرحة بعد إعلان وفاته بالخطأ.

كان الأب يمسك بصغيره عندم أخبرته المستشفى أنه توفي للتو، وجاري وضعه بالثلاجة حتى تنتهي إجراءات دفن الرضيع، حينها ترجى الأب رضيعه  وهو يبكي أن يبقى على قيد الحياة وأن يصمد ولكن الطفل كانت أنفاسه قد انقطعت، وتم إدخاله إلى ثلاجة المشرحة.

وقال متعهدو دفن الموتى إنهم اكتشفوا أن المولود الجديد يتنفس بعد استدعائهم لأخذ جثمانه وتسليمه إلى والديه لحضور الجنازة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وتسبب الواقعة في تحويل رؤساء مستشفى  La Margarita في مدينة بويبلا المكسيكية للتحقيق.

 تم إنقاذ الطفل وإبقائه على قيد الحياة، رغم أن أحد التقارير المحلية أشار إلى وجود الطفل في ثلاجة المشرحة لمدة ست ساعات كاملة، وظل تحت المراقبة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وقال "ميجيل أنجيل فلوريس"  واحد من المتعهدين المكلفين لأخذ جثمان الطفل:"عندما وصلنا أدركنا أنه كان يبكي ويتحرك"، ليظل الجميع في حيرة من أمر بقاء الطفل على قيد الحياة رغم وجوده في درجات حرارة منخفضة للغاية داخل الثلاجة ولساعات طويلة.

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