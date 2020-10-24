نائب رئيس"مستقبل وطن": وعي المصريين وانتماؤهم يظهر خلال الانتخابات.. فيديو





وأضاف الخولي خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن هناك مؤسسات شرعية تقوم على الفصل بين الجهة التنفيذية التشريعية والقضائية مؤكدا انها حلقة منفصلة يستطيع من خلالها المصريون اثبات وعيهم وإنتمائهم.





وتابع عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن كل انتخبابات لها طبيعتها لكن ما يتم هو أن الصندوق له شفافية وهذا ما تم من يوم 25 يناير ولن تستطيع أي جهة تقول أن هناك لعبا في الإنتخابات لأن ما يتم شفافية كبيرة.





وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

أكد حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن ما تم من استحقاقات دستورية حلقة متصلة ببعضها مؤكدا أنه تعمل على ربط مؤسسات الدولة وهذا ما يتم من العمل على تنفيذ تلك الاستحقاقات.