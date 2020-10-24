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محكمة الجنايات الدولية.. عميد أصول الدين يعلق على تصريحات ماكرون ضد الرسول.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:05 م
ماكرون
ماكرون
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البهي عمرو
علق الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، على الرئيس الفرنسي ماكرون، الذى قال إنه سيستمر فى رسم الصور المسيئة للرسول، مؤكدًا "شيء غريب يصدر من شخص مسئول".

وأضاف عميد كلية أصول الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن هؤلاء الأشخاص مستهترون ولا يعلمون مكانتهم.

وأوضح ان تصريحات ماكرون حماقة لأنه رجل مسئول و رئيس دولة، 

وكشف أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قد وجه رئيس فرنسا من قبل عن هذه الأشياء غير المقبولة.

وأشار إلى أن الأنبياء جميعًا جاءوا برسالة حق لينيروا الطريق للبشرية، ويجب على ماكرون أن يفرق بين الحرية وما يقوله من مهاترات ضد الإسلام".

ولفت إلى أن هذه الأشياء تولد الكراهية ووتعدي على الدين، ولابد من إصدار تشريع من الأمم المتحدة لتجريم أى اعتداء ضد الرموز الدينية".

وطالب بالتفرقة بين الإسلام والإرهاب، مؤكدًا أن الإسلام دين السلام، وتحيته السلام، والله سم نفسه السلام، والأنبياء جاءوا لنشر السلام بين البشر.

وطالب رئيس فرنسا بأن يتدارك ما قام به، وعليه أن يعتذر لـ ما تحدث عن الرسول المصطفي، ولـ مليار ونصف المليار مسلم، مؤكدًا أن ما ارتكب جريمته ويحاكم بـ محكمة الجنايات الدولية.

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