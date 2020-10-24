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يا حبيبي يا محمد.. رد أحمد موسى على تصريحات ماكرون المسيئة للرسول.. تفاصيل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:44 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، الرئيس الفرنسي ماكرون بالاعتذار عن التصريحات المُسيئة للدين الإسلامي والنبي محمد "صلى الله عليه وسلم".

وردّ الإعلامي أحمد موسى على تصريحات "ماكرون" المُسيئة بعرض أغنية «يا حبيبي يا محمد»، على الهواء.
 
وعلّق الإعلامي أحمد موسى، قائلاً: "ما فعله ماكرون جريمة، وماكرون يتعامل وكأنه لا يوجد عالم إسلامي ورئيس فرنسا أهان كل المسلمين حول العالم ولا نسمع صوتًا يدافع عن الإسلام ونبي الأمة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لا نجد من يُدافع عن النبي محمد وكأن حديث الرئيس الفرنسي سيمر مرور الكرام"، مضيفًا: "ما فعله الرئيس الفرنسي جريمة وإساءة  للمليار ونصف مليار مسلم حول العالم، وما فعله ماكرون جريمة في حق الدين.. ورسولنا خط أحمر".

واضاف موسى: "ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون ليس حرية رأي أو تعبير ولكنه إهانة للمسلمين"، مضيفاً: "إحنا أكتر ناس متضررين من العمليات الإرهابية التي تسيئ  للدين الإسلامي، والدين الإسلامي يحرم القتل".

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