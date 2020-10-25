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تعليم

انطلاق الصالون الثقافي الأول لكونفشيوس عين شمس

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:01 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
 انطلقت صباح اليوم أولى فاعليات الصالون الثقافي الأول لمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .

صرحت بذلك أ.د. إسراء عبد السيد مدير المعهد، مضيفة أن الصالون الثقافي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية  و يقام بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة عين شمس و نظرائهم من الجامعات الصينية المرموقة.

و أوضحت أن الصالون الأول  يظانطلق اليوم   تحت عنوان " مستقبل اللغة العربية في الجامعات الصينية"،بمشاركة خبراء متخصصين من كلية الألسن جامعة عين شمس و نظرائهم من الجامعات الصينية. 

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و يعقد الصالون شهريًا في إحدى التخصصات العلمية المشتركة بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات

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