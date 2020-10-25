انطلاق الصالون الثقافي الأول لكونفشيوس عين شمس

انطلقت صباح اليوم أولى فاعليات الصالون الثقافي الأول لمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .





صرحت بذلك أ.د. إسراء عبد السيد مدير المعهد، مضيفة أن الصالون الثقافي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية و يقام بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة عين شمس و نظرائهم من الجامعات الصينية المرموقة.





و أوضحت أن الصالون الأول يظانطلق اليوم تحت عنوان " مستقبل اللغة العربية في الجامعات الصينية"،بمشاركة خبراء متخصصين من كلية الألسن جامعة عين شمس و نظرائهم من الجامعات الصينية.

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