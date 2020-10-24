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رياضة

بمشاركة نجوم الأهلي والزمالك.. سعد سمير يدعم مؤمن زكريا بأغنية ترجعلنا بالسلامة.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:58 م
مؤمن زكريا و سعد
مؤمن زكريا و سعد سمير
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محمد بدران
حرص سعد سمير على دعم مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

ونشر سعد سمير فيديو لأغنية  "ترجعلنا بالسلامة" للفنان تامر حسنى وظهر فيه عدد من نجوم الكرة لدعم اللاعب، وعلق علي مقطع الفيديو قائلاً: "ربنا يرجعك لينا بالسلامة يا مؤمن".

يذكر أن الفنان تامر حسني اهدي مؤمن زكريا أغنية "ترجعلنا بالسلامة" من كلمات منة عدلى القيعى، ألحان عبد الرحمن رشدى، توزيع تميم، وتقول كلماتها: "مش لوحدك تبقى فى قلب غيرك سايب علامة.. وأنت سيبت حاجات كتيرة دمع وفرح وابتسامة.. ذكريات مبتتنسيش واللى أكتر جاى ياما.. كلنا بنستنى يوم يوم ما ترجع بالسلامة، كل واحد فينا مؤمن إنك أقوى ما فى الحكاية، صورتك بتكلمنا ديمًا حتى وأنت بعيد معانا، لو جيه يوم ووقعت لازم ترجع أقوى من البداية، زى ما يامه هتفنا اسمك انهارده ليك غنانا".

من ناحية أخرى، يواصل مؤمن زكريا، التأهيل فى صالة الجيم تحت إشراف حسين عبد الدايم مدرب أحمال المارد الأحمر السابق، حيث تداول العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لمؤمن زكريا أثناء القيام بتمرين العجلة، وظهرت على ملامحه العزيمة والإصرار والرغبة فى الشفاء من الإصابة التى تعرض لها وأدت لابتعاده عن الملاعب.

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