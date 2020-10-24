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الباز: أشفق على أبو تريكة بعد تطبيع قطر مع إسرائيل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:54 م
محمد الباز ومحمد
محمد الباز ومحمد أبو تريكة
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حمزة شعيب
قال الإعلامي محمد الباز، إن القناة الـ 13 الإسرائيلية كشفت أن الدولة التالية على خط التطبيع دويلة قطر.

وتابع الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" أشفق على اللاعب محمد أبو تريكة الذى أعلن رفضه التطبيع مع إعلان الإمارات والبحرين والسودان إقامة علاقات مع إسرائيل".

وتابع:  مش عارف أبو تريكه موقفه هيكون عامل إزاي وهو عايش في قطر وشغال في قنوات الجزيرة الرياضية لما قطر تعمل إتفاقية مع إسرائيل".

وخصص الإعلامي محمد الباز، حلقة اليوم من برنامج آخر النهار والمذاع عبر قناة النهار، لمتابعة ورصد تفاصيل اليوم الأول من التصويت في الإنتخابات البرلمانية بـ 14 محافظة.

واختار الباز، صورة لأم تصطحب طفلها معها وهو يحمل علم مصر، للإدلاء بصوتها في الإنتخابات كأفضل صورة في اليوم الأول للإنتخابات البرلمانية.

وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة.

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