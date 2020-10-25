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اقتصاد

وظائف قيادية جديدة خالية في الجمارك ..اعرفها

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:37 م
مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك
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محمد يحيي
أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل ٣٤ وظائف قيادية من الدرجة العليا الممتازة بمصلحة الجمارك المصرية .

وينشر صدي البلد تفاصيل القرار برقم ٤لسنة ٢٠٢٠ والذي تضمن الوظائف المطلوبة وشروطها ، إذ تشمل رؤساء إدارات مركزية علي مستوي المصلحة من بينها الإدارة المركزية لـ" الشئون القانونية، الخدمات المالية، الخدمات الأمنية، الموارد البشرية ،التعاون الدولي، مكافحة التهرب الجمركي ،شئون المجتمع التجاري، خدمة كبار العملاء ، التعريفة الجمركية ،التحكيم،الاعفاءات والنظم الخاصة، المنطقة الشمالية والغربية،دعم البرامج،دعم المبادرات ،الدعم الإداري ،جمارك الدخيلة،الركاب والأسواق الحرة،جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي الصادرات والواردات الجوية،جمارك القاهرة،جمارك دمياط، جمارك بورسعيد،جمارك سيناء ".
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أوضح التقرير أن تلك الوظائف شملت ٣ مناطق جمركية"الشمالية والغربية، الوسطي والجنوبية،الشرقية" علي مستوي ٦ قطاعات " الخدمات الأمنية والادارية،الموارد البشرية وبناء القدرات،الالتزام التجاري، النظم والإجراءات ، العمليات الجمركية، شئون رئيس المصلحة ".

قالت الوزارة أنه يشترط في المتقدم إذا كان من العاملين بالجهاز الإداري ، أن يكون امضي عاما كاملا علي الاقل في الخدمة وفي الدرجة الوظيفية الأدني مباشرة ، وبالنسبة لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون القانونية ، ينبغي الحصول علي ليسانس حقوق ، أما اذا كان من غير العاملين في الجهاز الإداري فيشترط امضاء نحو ١٩ عاما علي الاقل وفي وظيفة تتوافق مع نفس التخصص.

وذكر التقرير أنه بوجه عام ينبغي في المتقدم، أن يكون حاصلا علي مؤهل عال يتوافق مع طبيعة الوظيفة و قدرته علي القيادة والتوجيه واجتياز البرنامج التدريبي الموضوع من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

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