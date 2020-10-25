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تعليم

مجلة البحوث الإعلامية بالأزهر تحصل على تصنيف Q2 من معامل التأثير والاستشهادات المرجعية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:14 م
عميد كلية الإعلام
عميد كلية الإعلام
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محمد شحتة
حققت مجلة البحوث الإعلامية الصادرة عن كلية الإعلام جامعة الأزهر، والمصنفة الأولى في قطاع الدراسات الإعلامية وفقًا لتصنيف المجلس الأعلى للجامعات؛ إنجازًا جديدًا بحصولها على تصنيف Q2 من معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي (أرسيف - ARCIF)، متقدمة بفارق مائة نقطة على مثيلاتها في الجامعات الأخرى.

وأشاد الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، رئيس تحرير المجلة، بالدعم المقدم من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، مضيفًا أن المجلة تحظى بمكانة مرموقة بين المجلات العلمية لبحوث الإعلام.

وأعرب عن سعادته البالغة بالإنجاز الجديد، والذي يضاف إلى إنجازاتها السابقة، وآخرها تصدر تصينف المجلس الأعلى للجامعات، وبنك المعرفة لقطاع كليات الإعلام وأقسامه في مصر للعام الثاني على التوالي؛ حيث حصلت على سبع درجات من سبعة، موجهًا الشكر لكل أعضاء هيئة التحرير العاملين بالمجلة؛سواء الحاليين أو السابقين.

ويُعد معامل التأثير لمجلة علمية (أكاديمية) أو بحثية مقياسًا يستخدم للإشارة للأهمية النسبية للمجلات العلمية المحكمة وتأثيرها ضمن مجال حقلها، ويعكس مدى ارتباط الأبحاث الجديدة بالأبحاث التي نشرت في تلك المجلة سابقًا، والاستشهاد بها ضمن فترة زمنية معينة.

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